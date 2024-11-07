«Галатасарай» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч 7 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Лиги Европы «Галатасарай» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Галатасарай» не проиграет + обе забьют за 2.15.

После победы над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» поверил в себя и в следующем же матче разгромил крепкую «Астон Виллу» (4:1) в АПЛ. Прямо сейчас «шпоры» среди лидеров в Лиге Европы и среди претендентов на еврокубки — в чемпионате Англии.

Однако против них будут сразу два фактора. Во-первых, играть придётся на выезде, где есть проблемы. Победные встречи случились на домашнем стадионе, а последние два выездных матча были проиграны с общим счётом 2:4. Вторая причина лежит в уровне оппонента. «Галатасарай» хорош. Привычно лидирует в турецкой Суперлиге, а также находится в топ-8 общего этапа Лиги Европы, набрав семь из девяти возможных очков.

Просто посмотрите на результаты. Стамбульцы выиграли четыре прошлых матча в разных турнирах, забив 10 мячей. Виктор Осимхен, Мауро Икарди и Дрис Мертенс своё дело знают. Пожалуй, единственной проблемой можно назвать нестабильную оборону. Три мяча от не самого грозного шведского «Эльфсборга» (4:3) и ещё два от латвийской РФШ (2:2) — это много.

Теперь становится понятно, почему букмекеры ждут сверхрезультативный матч. Строго говоря, это вполне логично. Вот только на стандартные тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» коэффициенты крайне малы, чтобы рисковать. Предлагаю на голы в обе стороны зайти через то, что хозяева как минимум не проиграют. Логика простая.

Оборона «Галатасарая» недостаточно надёжная, зато атака достаточно регулярно забивает, чтобы рассчитывать на весёлый матч. В то же время «Тоттенхэм» вряд ли сможет рассчитывать на победу. Он провёл за последнюю неделю целых две встречи, тогда как соперник в последний раз играл ещё в прошлом месяце. Такой удар по тонусу не может не сказаться.