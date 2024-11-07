«Манчестер Юнайтед» — ПАОК: букмекеры оценили шансы команды Чалова и Оздоева

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В четверг, 7 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — ПАОК. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

За греческий клуб выступают россияне Магомед Оздоев и Фёдор Чалов.

Букмекеры в своих прогнозах явное предпочтение отдают англичанам. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предполагается с коэффициентом 1.29, что приблизительно равно 76% вероятности.

Победа ПАОКа доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 10.50 (около 9%). Коэффициент на ничью — 6.30 (15%).

Вместе с тем аналитики ожидают результативный матч в Англии. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.46.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу английского клуба (6.80).