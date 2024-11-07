Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы Фёдора Чалова забить в ворота «Манчестер Юнайтед»

Названы шансы Фёдора Чалова забить в ворота «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

В четверг, 7 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — ПАОК. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«МЮ» — ПАОК. Мечта Чалова повернётся другой стороной
«МЮ» — ПАОК. Мечта Чалова повернётся другой стороной

Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предполагается с коэффициентом 1.29, что приблизительно равно 76% вероятности.

Победа ПАОКа доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 10.50 (около 9%). Коэффициент на ничью — 6.30 (15%).

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.46.

Заключить пари на гол российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова предлагается за 5.00, это 20% вероятности. Результативный удар в исполнении российского полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева идёт за 15.0.

Материалы по теме
«Галатасарай» — «Тоттенхэм». Осимхен и Икарди испортят Постекоглу праздник
«Галатасарай» — «Тоттенхэм». Осимхен и Икарди испортят Постекоглу праздник
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android