Названы шансы Фёдора Чалова забить в ворота «Манчестер Юнайтед»

В четверг, 7 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — ПАОК. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предполагается с коэффициентом 1.29, что приблизительно равно 76% вероятности.

Победа ПАОКа доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 10.50 (около 9%). Коэффициент на ничью — 6.30 (15%).

Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.46.

Заключить пари на гол российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова предлагается за 5.00, это 20% вероятности. Результативный удар в исполнении российского полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева идёт за 15.0.