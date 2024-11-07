«МЮ» — ПАОК: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру Лиги Европы «МЮ» — ПАОК.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.73.

Манкунианцы в первом матче после увольнения Эрика тен Хага разгромили «Лестер Сити» (5:2) в Кубке английской лиги. Важно отметить, что забили за раз больше мячей, чем суммарно в трёх случаях до того. Накануне же получилось наиграть на ничью с «Челси» (1:1). С учётом возросшего уровня соперника это неплохой результат.

На таком фоне в домашнем матче с ПАОКом «красные дьяволы» логично считаются неоспоримыми фаворитами. Дело ведь ещё в том, что сам греческий клуб в последнее время не впечатляет. Только в недавней встрече со скромной «Ламией» (2:1) удалось прервать безвыигрышную серию. Причём до 59-й минуты счёт был в пользу соперника!

Прямо сейчас салоникийцы показывают проблемный футбол. Отсутствие некоторых игроков сказывается, а доступные нападающие не впечатляют. Гораздо большего ждали, например, от Фёдора Чалова — у экс-форварда ЦСКА всего лишь один гол, и начинает он всё чаще со скамейки запасных, а не в старте. Да и другие не оправдывают ожиданий.

Несмотря на довольно крепкий подбор подопечных, главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу переживает, вероятно, один из самых сложных периодов греческой карьеры. При таких раскладах будет почти невозможно оказать достойное сопротивление взбодрившемуся «Манчестер Юнайтед», который, ко всему прочему, ещё и обладает более классным составом.

Пожалуй, победа хозяев с форой в два мяча выглядит довольно логично. Даже если гости смогут наиграть на гол, а это вполне возможно при такой нестабильной обороне соперника, манкунианцам по силам наиграть сразу на три. Как, например, в матче с «Лестером». Однако, скорее всего, они ограничатся победой со счётом 2:0.