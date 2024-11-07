«Юнион» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Юнион» — «Рома».

Ставка: «Юнион» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.98.

«Юнион» показывает отличный футбол. Он создаёт много моментов и активно идёт вперёд, но команду очень сильно подводит завершение. Из-за этого клуб из Брюсселя выиграл только 3 из 13 матчей в чемпионате Бельгии. За этот период времени он забил только 13 мячей. В Лиге Европы успехи у клуба из Брюсселя тоже не лучшие. Он уступил «Фенербахче» (1:2) и «Мидтьюлланну» (0:1), а также дома сыграл вничью с «Будё-Глимт» (0:0).

Казалось бы, «Юнион» — очень удобный соперник для «Ромы». Однако в Риме творится бардак… В последних пяти матчах в Серии А под руководством Ивана Юрича «джаллоросси» победили только «Торино» (1:0), а также сыграли вничью с «Монцей» (1:1). Поражение от «Интера» (0:1) ещё куда ни шло, но после этого римляне разгромно уступили «Фиорентине» (1:5), а также проиграли одному из главных аутсайдеров лиги — «Вероне» (2:3).

После встречи с «Фиорентиной» Юрич был крайне раздражён. Он отметил, что 40 дней работы были просто выброшены впустую. Из-за неудовлетворительных результатов и игры команды боссы «Ромы» планируют произвести ещё одну смену тренера. Такие слухи лишь добавляют нервозности.

Заключить пари на то, что «Юнион» не проиграет «Роме» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Побеждает клуб из Брюсселя нечасто, но и поражений сравнительно немного. Он проиграл 7 из 18 матчей во всех официальных турнирах.

Римляне, в свою очередь, выиграли только 4 из 14 матчей. И все четыре победы они одержали дома. Гостевой фактор у «джаллоросси» сильно хромает. С высокой долей вероятности грядущая встреча будет проходить под диктовку клуба из Брюсселя. Несмотря на то что у него меньше ресурсов.