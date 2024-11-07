«Челси» — «Ноа»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру «Челси» — «Ноа».

Ставка: ИТБ 3.5 гола «Челси» за 2.00.

«Аристократы» занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ с 18 очками. Они отстают от лидирующего «Ман Сити» на семь очков. К тому же из Кубка английской лиги «синие» уже вылетели, уступив «Ньюкаслу» — 0:2. Зато будет больше времени на решение задач в еврокубках и в первенстве.

На днях в АПЛ «аристократы» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). «Красные дьяволы» открыли счёт во втором тайме, но с пенальти. Благодаря Кайседо «Челси» удалось добыть ничейный результат. Однако потерянные очки не самая плохая новость. Травму получил Коул Палмер.

В текущем сезоне в АПЛ Коул забил семь мячей и отдал пять результативных передач. В клубе надеются, что Палмер сможет избежать серьёзной травмы и будет готов к лондонскому дерби с «Арсеналом». Но в Лиге конференций Энцо Мареска его не задействует. Здесь за главных выступают Нкунку, Жоау Феликс и Мудрик. На счету украинца гол и три результативные передачи. Португалец и француз забили по два мяча.

В Лиге конференций «Челси» выиграл обе встречи. Он победил «Гент» (4:2) и «Панатинаикос» (4:1). Вряд ли «Ноа» сможет остановить лондонский клуб. Ереванцы впервые в истории участвуют в еврокубковом турнире. До этого они предпринимали несколько попыток, но не проходили квалификацию.

Подопечные Руя Моты в таблице чемпионата Армении занимают только четвёртое место. Что касается общего этапа Лиги конференций, то «Ноа» победил «Младу-Болеслав» (2:0), но уступил «Рапиду» (0:1).

В общем, никаких сюрпризов от встречи ереванского клуба не ждём. В качестве ставки предлагаем взять индивидуальный тотал «Челси» больше 3.5 мяча за 2.00. Всё-таки «синие» будут выступать дома, да и последние две встречи в еврокубках они выигрывали, забивая ровно по четыре мяча. «Ноа» ничем не лучше в защите, чем «Гент» и «Панатинаикос».