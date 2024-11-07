«Лацио» — «Порту»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Лацио» — «Порту».

Ставка: победа «Лацио» с форой (0) за 1.87.

«Лацио» в чемпионате Италии в последних турах сделал приличный рывок. Проиграв «Ювентусу», римляне одержали три победы, и пусть они лишь на пятой позиции, но от лидирующего «Наполи» отставание всего три очка. В Лиге Европы дела у столичной команды идут ещё лучше, после трёх туров они возглавляют таблицу, одержав две разгромные победы на старте. Сначала над киевским «Динамо», затем – над «Ниццей». Да и в ворота «Твенте» «Лацио» мог забить больше двух.

«Порту» после неудачного сезона взял Суперкубок, переиграв «Спортинг» 4:3 в дополнительное время. В чемпионате «драконы» буксовали в августе, но три очка набирали в каждом матче, правда, соперники с завидной регулярностью завершали игры в меньшинстве, аж трижды подряд. Но в конце лета «Порту» и «Спортинг» встретились в Лиссабоне. Моментов было немного, однако столичная команда их создавала побольше и заслуженно победила 2:0. После 10 туров «Порту» имеет девять побед и отстаёт от «Спортинга» на три очка. В Лиге Европы пока у португальцев дела не очень: поражение в Норвегии, 3:3 в игре с «Манчестер Юнайтед» дома и победа над «Хоффенхаймом» в матче, где немцы играли сильно лучше.

Важный момент. «Лацио» в выходные играть с «Монцей», идущей внизу, но с которой легко никому не бывает. «Интер» и «Фиорентина» подтвердят, а они идут выше римлян в таблице. Но у «Порту» в чемпионате Португалии матч из разряда топ, в Лиссабоне с «Бенфикой». Если итальянцы могут позволить себе ротацию, то португальцы — вряд ли. Плюс игра состоится в Риме, что хозяевам явно не во вред. Всё же выберем осторожный вариант — «Лацио» с форой 0», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».