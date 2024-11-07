«Лацио» — «Порту»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Лацио» — «Порту».

Ставка: 1:1 за 5.60.

«В 4-м туре Лиги Европы встретятся «Лацио» и «Порту». Яркая вывеска, такую мы могли бы легко и в Лиге чемпионов увидеть. Добавляет интереса к их противостоянию и то, что пока в турнире они показывали разные результаты.

«Лацио» пока безупречно выступает в еврокубке. У него три победы в трёх турах, всего один пропущенный мяч и девять забитых. В первом туре римляне одолели «Динамо» Киев (3:0), затем «Ниццу» (4:1) и «Твенте» (2:0). В таблице команда Барони теперь лидирует, обгоняя «Тоттенхэм» и «Андерлехт» по дополнительным параметрам.

У «Порту» ситуация сложнее. С четырьмя баллами он идёт только на 15-м месте в таблице. Само собой, клуб рассчитывает финишировать в топ-8 и попасть напрямую в 1/8 финала. На старте в еврокубке не удалось выиграть – 2:3 от «Будё/Глимта» и 3:3 с «Манчестер Юнайтед». Две не лучшие игры от «драконов», много пропущенных голов. Но зато в 3-м туре они уже сыграли дисциплинированнее – 2:0 с «Хоффенхаймом».

Если же брать матчи соперников в других турнирах, то «Порту» только выигрывал с конца августа. В чемпионате Португалии он выступает в доминирующей манере, сейчас борется со «Спортингом» за лидерство. А вот у «Лацио» как раз в Серии А уже были неудачи, в отличие от ЛЕ. Там клуб за последний месяц дважды проиграл – 1:2 от «Фиорентины» и 0:1 от «Ювентуса». Но в других встречах римляне без особых трудностей выигрывали, сейчас они идут в верхней части таблицы.

В общем, тут сыграют две примерно равные команды. Обе они имеют редкие неудачи, намного чаще выигрывают. Да, «Порту» не лучшим образом стартовал в Лиге Европы, но с тех пор уже прошло время. Не думаю, что тут можно с уверенностью говорить о проигрыше португальцев.

Не думаю, что они определят победителя. «Лацио» играет дома, но «Порту» нужны очки. Так что борьба будет. Но крупного счёта не жду, они сыграют чуть сдержанно. Мой выбор тут – точный счёт 1:1. Он оценивается в 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».