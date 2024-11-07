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«Галатасарай» — «Тоттенхэм»: прогноз Семёна Зигаева на матч общего этапа Лиги Европы

«Галатасарай» — «Тоттенхэм»: прогноз Семёна Зигаева на матч общего этапа Лиги Европы
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.70.

«Галатасарай» защиту титула чемпионата Турции начал уверенно, в десяти турах девять побед и одна ничья. Оба дерби команда Окана Бурука забрала, а оступилась максимально странно. К 35-й минуте «Галатасарай» вёл 3:0 дома против «Касымпаши», но умудрился упустить преимущество, сыграв 3:3. В Лигу чемпионов чемпион Турции квалифицироваться не смог, потому играет в турнире рангом ниже. В трёх турах две победы и ничья, стамбульцы переиграли ПАОК и «Эльфсборг» и умудрились упустить преимущество в два мяча против РФШ.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тоттенхэм» в чемпионате Англии, как обычно, идёт чуть поодаль от зоны Лиги чемпионов. В десяти турах 16 баллов, а до путёвки в главный клубный турнир Европы всего пару очков. При этом в последнем туре лондонцы разгромили крепкую «Астон Виллу», а перед этим в Кубке лиги выбили «Манчестер Сити». В Лиге Европы дела идут здорово, перед стартом 4-го тура только три команды не теряли очки: «Лацио», «Андерлехт» и «Тоттенхэм». Команда Постекоглу обыграла «Карабах», «Ференцварош» и АЗ.

Нас ждёт матч двух забивных команд. «Тоттенхэм» в АПЛ лидер по голам, «Галатасарай» в Турции. Да и в Лиге Европы обе команды без забитых мячей ни разу не уходили с поля. Конечно, лондонцы могут выставить неоптимальный состав, но стамбульцы проблемы имели даже с РФШ, а резервисты Постекоглу явно помастеровитее. Обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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