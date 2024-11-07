«Галатасарай» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Гутора на игру Лиги Европы в Турции

Известный белорусский футболист Александр Гутор дал прогноз на матч Лиги Европы между турецким «Галатасараем» и английским «Тоттенхэмом».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.71.

«Обе команды подходят к очному противостоянию в отличной форме. «Тоттенхэм» в последних 11 матчах одержал девять побед. При этом именно парни Постекоглу нанесли первое в сезоне поражение «Манчестер Сити», выбив команду из Кубка лиги.

Всё в порядке у «шпор» и в Лиге Европы. Стопроцентный результат — победы над «Карабахом», «Ференцварошем» и АЗ. В хорошей форме Кулушевски, немало забивают Соланке и Ришарлисон, стабильно хорош капитан Сон Хын Мин. У стамбульцев также отличная атакующая линия, на острие которой выделяются звёздные Икарди и Осимхен. А вот у своих ворот турки не всегда надёжны. «Шпоры» этим воспользуются и увезут из Стамбула три очка», — приводит слова Гутора «ВсеПроСпорт».