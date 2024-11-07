«Галатасарай» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы 7 ноября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья за 3.80.

«Галатасарай» и «Тоттенхэм» встретятся 7 ноября в рамках 4-го тура Лиги Европы. У «шпор» в турнире ранее проблем не было. Но, думаю, этот выезд в Турцию будет очень тяжёлым для англичан.

«Тоттенхэм» набрал хорошую форму. Это стало очевидным после последних матчей. Сначала в Кубке лиги клуб обыграл «Манчестер Сити», выбив его из турнира – 2:1. Да, там можно сделать скидку на то, что соперники играли смешанными составами, так что полноценной победой над «горожанами» назвать это трудно. Но зато уже в следующем матче команда Постекоглу одолела другого сильного соперника по АПЛ – «Астон Виллу». Там уже все было серьёзно, соперники боролись за очки. «Тоттенхэм» выступил намного лучше, был собран – 4:1.

Всего за почти два месяца в активе команды из Лондона лишь два поражения и остальные – победы. В Лиге Европы пока трудностей у «шпор» не возникало, только выигрывали – 3:0 с «Карабахом», 2:1 с «Ференцварошем» и 1:0 – с АЗ. Само собой, в еврокубке команда Постекоглу является одним из фаворитов.

Если брать последние матчи «Галатасарая», то он выступал даже лучше «Тоттенхэма». Клуб стартовал в этом сезоне с поражения в Суперкубке от «Бешикташа» (0:5). Но после этого в домашних турнирах ни разу не уступил, почти только выигрывал. Единственные поражения случились у него от «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов.

С тех пор за несколько месяцев «Галатасарай» себе позволил только две ничьих. В чемпионате он потерял очки в игре с «Касымпашой» (3:3), а во 2-м туре ЛЕ поделил баллы с РФШ (2:2). В остальных встречах уверенно выступал коллектив. На выходных он даже «вернул долг» «Бешикташу» — в чемпионате одолел его 2:1. А в двух других турах еврокубка турки тоже только добивались побед – 3:1 с ПАОКом и 4:3 – с «Эльфсборгом».

Обе победы – в Лиге Европы «Галатасарай» добыл на своём поле. Само собой, всем европейским командам тяжело играть в Турции. Это касается и «Тоттенхэма». Клуб ранее и так добывал по три очка во всех турах. Так что сейчас я не думаю, что основным составом сыграют «шпоры». Даже если они уступят, впереди ещё столько же туров ЛЕ осталось.

А вот «Галатасарай» на своём поле будет собран. Не думаю, что он всё-таки проиграет. Выберу пари на ничью за 3.80», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».