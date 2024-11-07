Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Челси» — «Ноа»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги конференций

«Челси» — «Ноа»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги конференций «Челси» — «Ноа».

Ставка: индивидуальный тотал «Челси» больше 4 за 2.54.

«Челси» и «Ноа» сыграют в 3-м туре Лиги конференций. Это сложный матч для прогноза, потому что здесь мы можем прогнозировать только то, сколько забьют хозяева поля.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Ноа
Ереван, Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

100% «Челси» будет играть вторым составом, теми футболистами, которые мало играют в АПЛ. Вряд ли это же можно сказать про «Ноа», который точно выйдет на поле основным составом. Но это не поможет команде из Армении, как мне кажется, забить гол.

Моё мнение, что здесь просто нужно рассмотреть прогноз на то, сколько будет забито голов. Предположим, индивидуальный тотал «Челси» больше 3.5 или лучше даже больше четырёх. Это, наверное, единственное, что можно здесь рассмотреть», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Челси» — «Ноа». Нас ждёт игра в одну калитку
«Челси» — «Ноа». Нас ждёт игра в одну калитку
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android