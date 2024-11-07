«Челси» — «Ноа»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги конференций

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги конференций «Челси» — «Ноа».

Ставка: индивидуальный тотал «Челси» больше 4 за 2.54.

«Челси» и «Ноа» сыграют в 3-м туре Лиги конференций. Это сложный матч для прогноза, потому что здесь мы можем прогнозировать только то, сколько забьют хозяева поля.

100% «Челси» будет играть вторым составом, теми футболистами, которые мало играют в АПЛ. Вряд ли это же можно сказать про «Ноа», который точно выйдет на поле основным составом. Но это не поможет команде из Армении, как мне кажется, забить гол.

Моё мнение, что здесь просто нужно рассмотреть прогноз на то, сколько будет забито голов. Предположим, индивидуальный тотал «Челси» больше 3.5 или лучше даже больше четырёх. Это, наверное, единственное, что можно здесь рассмотреть», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».