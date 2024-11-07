«Манчестер Юнайтед» — ПАОК: ставка Эльвина Керимова на матч 4-го тура Лиги Европы

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — ПАОК.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и ТБ 3.5 за 2.40.

«В 4-м туре Лиги Европы пройдёт матч «Манчестер Юнайтед» и ПАОКа. «МЮ» пригласил Рубена Аморима на пост главного тренера. Но он будет работать только после паузы на матчи сборных. Пока командой руководит Руд ван Нистелрой, работавший ассистентом ранее. В последнем матче чемпионата «Юнайтед» сыграл вничью с «Челси».

Вообще, «МЮ», конечно, кризисный, проблемный. В чемпионате он далёк от высоких мест, даже от борьбы за еврокубки. Ну дистанция сезона длинная. Я думаю, что можно будет многое исправить. Но проблем, конечно, у «МЮ» много. Команда играет нестабильно или стабильно плохо, явно ниже потенциала своего состава. Как ни относись к игрокам, но они должны играть лучше.

В Лиге Европы всё-таки этот потенциал должен быть виден в матче с ПАОКом. Понятно, что пока у «МЮ» по результатам в турнире всё плохо, ничьи с «Твенте», «Порту» и «Фенербахче». Туркам так и вовсе в гостях могли проиграть, если бы не сейвы Онана. Ну и вот сейчас второй домашний матч в ЛЕ против ПАОКа.

Греческий клуб очень проблемный сейчас, цельной игры нет. ПАОК в чемпионате идёт пока что высоко, сейчас вырвали тяжелейшую победу над «Ламией», проигрывая 0:1, выиграли 2:1 в итоге. Но по игре вопросов очень много, уровень исполнителей для чемпионата Греции высокий, но всё равно это кризисная команда.

Для Луческу, может быть, самый сложный отрезок за его период работы в ПАОКе. Отсутствие некоторых игроков сказывается, в линии атаки мало что получается, нападающие мало забивают, у Чалова мало голов, у других форвардов тоже, многие не в лучшей форме. Ловрен в последнем матче ещё и ошибался. ПАОК в тех матчах, в которых раньше должен был с запасом выигрывать, сейчас играет очень и очень тяжело.

Я думаю, что надо учитывать разницу в классе исполнителей тут, разницу уровня составов. «Манчестер» будет играть дома, у него после трёх туров ЛЕ так и нет побед. А команда у «Юнайтед» просто класснее, она обязана выигрывать. ПАОКу тяжело тут будет. Поэтому я просто возьму комфортную победу «МЮ», возможно, результативную.

Рассчитываю на то, что команда Нистелроя покажет хороший футбол. Иногда она всё-таки это делает, как было в первом тайме игры против «Брентфорда», например. В Лиге Европы «МЮ» выпускал основной состав почти всегда, ну или приближенный к основному. Расслабляться «красным дьяволам» сейчас точно нельзя. Так что я возьму победу «Манчестер Юнайтед» и тотал голов в матче больше 3.5 с коэффициентом 2.40», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».