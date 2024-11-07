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«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 5 за 2.01.

«Результаты хозяев не радуют, в столице Беларуси всё больше вопросов к работе Квартальнова. В последние 10 дней команда раздавала важные очки прямым конкурентам по борьбе за плей-офф – «Северстали» и «Витязю». С низкой эффективностью играют звёздные легионеры «Динамо» — неслучайно за последние три недели команда всего лишь один раз забросила больше двух шайб, да и то в гостях у пошедшего на спад «Торпедо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

От этого матча тоже не стоит ждать результативности. «Салавату» комфортно играть в незрелищном рациональном стиле, так что белорусские болельщики увидят меньше пяти шайб. Высока вероятность ничьей в основное время. В игре уфимцев тоже много проблем, классные победы над соперниками уровня СКА они могут чередовать с бледной игрой против «Сибири» и «Адмирала». В чём у хозяев преимущество – так это в мотивации, Квартальнов не просто умеет «накрутить» свою команду, но часто это ещё и приносит результат. Вот и здесь выиграют те, кому нужнее», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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