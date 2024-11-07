ЦСКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Спартак».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.04.

«Это уже третье дерби в сезоне. Первые два остались за «Спартаком» — и сегодня, скорее всего, победителями вновь будут красно-белые. В их пользу говорят три фактора. Первый – ЦСКА отдыхал почти 10 дней, а такие паузы в нынешнем чемпионате всегда выбивают команду из тонуса. Второе – октябрьский кризис армейцев. Не стоит воспринимать всерьёз победы красно-синих над «Амуром», «Куньлунем» и «Торпедо». Все-таки мытищинские китайцы не могут считаться соперником особой сложности, нижегородцы нынче на спаде, про Хабаровск вообще молчим.

Наконец, третий аргумент в пользу гостей дерби – то, что работа Жамнова над ошибками вроде как начала давать результат. Во время спаренных матчей в Сочи «Спартак» едва ли не впервые в сезоне сумел сыграть дисциплинированно, по счёту, удерживая минимальную разницу и реализуя преимущество в классе игроков. Перетерпеть команду Зубова всегда трудно, но красно-белым это удалось. Они должны воспользоваться слабостями армейской игры в обороне, а по атакующему потенциалу «Спартак» сегодня сильнее. Мало сомнений и в том, что в дерби будет заброшено шесть или даже более шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».