Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

ЦСКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Спартак».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.04.

«Это уже третье дерби в сезоне. Первые два остались за «Спартаком» — и сегодня, скорее всего, победителями вновь будут красно-белые. В их пользу говорят три фактора. Первый – ЦСКА отдыхал почти 10 дней, а такие паузы в нынешнем чемпионате всегда выбивают команду из тонуса. Второе – октябрьский кризис армейцев. Не стоит воспринимать всерьёз победы красно-синих над «Амуром», «Куньлунем» и «Торпедо». Все-таки мытищинские китайцы не могут считаться соперником особой сложности, нижегородцы нынче на спаде, про Хабаровск вообще молчим.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наконец, третий аргумент в пользу гостей дерби – то, что работа Жамнова над ошибками вроде как начала давать результат. Во время спаренных матчей в Сочи «Спартак» едва ли не впервые в сезоне сумел сыграть дисциплинированно, по счёту, удерживая минимальную разницу и реализуя преимущество в классе игроков. Перетерпеть команду Зубова всегда трудно, но красно-белым это удалось. Они должны воспользоваться слабостями армейской игры в обороне, а по атакующему потенциалу «Спартак» сегодня сильнее. Мало сомнений и в том, что в дерби будет заброшено шесть или даже более шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
ЦСКА — «Спартак». Воробьёв возьмёт реванш у Жамнова в дерби
ЦСКА — «Спартак». Воробьёв возьмёт реванш у Жамнова в дерби
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android