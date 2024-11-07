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«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 1.5 в первом периоде за 1.75.

«Здесь сразу нужно обратиться к истории. «Салават» не проигрывал минскому «Динамо» 15 матчей подряд с 10 сентября 2016 года. Эта серия длилась очень долго и оборвалась в овертайме 22 октября 2023 года в Минске. В прошлом сезоне «Динамо», уступая по ходу встречи 0:2, вырвало победу. Квартальнов прервал эту ужасную серию минчан.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как будет теперь? Быть может, начнётся какая-то новая? Посмотрим.

Сейчас команды чуть в разных состояниях: «Динамо» в последних шести матчах одержало всего две победы и четыре раза проиграло в основное время; «Салават» на отрезке в шесть матчей одержал пять побед, проиграв лишь раз. «Адмиралу» дома 31 октября.

Сейчас команда Виктора Козлова продолжает выездную серию, которая началась матчем против «Сибири». Там удалось победить в серии послематчевых бросков. У «Динамо» продолжается домашняя серия, после «Салавата» предстоят игры с «Северсталью» и «Торпедо». По сути, прямыми конкурентами за восьмёрку на Западе.

Гадать и пытаться предположить исход я не могу. Слишком уж сложная ситуация. Понятно, что «Салават» фаворит, но матч с «Сибирью» я внимательно смотрел, и уфимцы мне не очень понравились. Видимо, матч со СКА отнял много сил, плюс график непростой, да и перелёт нелегкий. ТМ 1.5 в первом периоде», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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