«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Нижнекамске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1) за 2.12.

«Татарстанское дерби. Удивительное противостояние внутри региона, в котором очень любят хоккей. Первая встреча «Нефтехимика» и «Ак Барса» в новом сезоне пройдёт в Нижнекамске.

Чтобы вам было интересно, предлагаю начать с вопроса. Как думаете, сколько времени «Нефтехимик» не может забросить шайбу в ворота «Ак Барса»?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

224 минуты 58 секунд. Три полных последних матча и с первого периода первого матча в прошлом сезоне, когда Никита Сетдиков забросил вторую шайбу, которая в итоге и стала победной.

Удивительное дело, согласитесь. Поэтому сразу пресекаю любые ваши поползновения сделать ставку на обилие заброшенных шайб. 10 раз подумайте, серьёзно. Казанцы и без этой статистики в последнее время не блещут результативностью. За последние 10 матчей в этом сезоне «Ак Барс» вместе с соперником пробил ТБ 5 только два раза: один раз уступил («Сибири» дома 3:6), один раз выиграл (у «Адмирала» дома 4:2).

У «Нефтехимика» тоже проблемы: и с голами, и с победами. За последние 10 игр – всего лишь одна победа. Из девяти поражений три были за пределами основного времени. Получается, из 20 очков набрано всего лишь пять. Это 25%, и это мало с учётом конкуренции на Востоке.

Не думаю, что «Нефтехимику» удастся переломить эту тенденцию в матче с «Ак Барсом». Честно», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».