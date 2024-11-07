«АЗ Алкмар» — «Фенербахче»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Лиги Европы «АЗ Алкмар» — «Фенербахче».

Ставка: «Фенербахче» победит за 2.50.

После победы в игре 1-го тура общего этапа Лиги Европы над «Эльфсборгом» (3:2) «сырные фермеры» попали в кризис. Они проиграли шесть из семи последних матчей во всех турнирах. Один завершился вничью. В еврокубках «АЗ Алкмар» уступил «»Атлетику» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:1). Команда нуждается в победе, чтобы поднять боевой дух.

«Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью подходит к предстоящей встрече с семиматчевой беспроигрышной серией. В Лиге Европы «жёлтые канарейки» победили «Юнион» (2:1), а вничью сыграли с «Твенте» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:1). Джеко, Тадич, Фред и Эн-Несири – это те футболисты, которые помогают португальскому тренеру решать задачи.

Таким образом, «сырные фермеры» подходят к матчу с безвыигрышной семиматчевой серией. «Жёлтые канарейки» ровно столько же не проигрывают. Если добавить, что у «Фенербахче» есть легендарный тренер Моуринью и классный состав, напрашивается победа турецкого клуба за 2.50.