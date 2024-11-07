«Лацио» — «Порту»: прогноз на матч 7 ноября

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Лиги Европы «Лацио» — «Порту».

Ставка: обе забьют за 1.70.

У «Лацио» дела складываются удачно. Римляне одержали третью победу подряд в Серии А в минувшем туре, обыграв «Кальяри» (2:1). Они отстают всего лишь на три очка от возглавляющего таблицу «Наполи». Подопечные Марко Барони пребывают в приподнятом настроении и в отличной форме. В Лиге Европы радует «Лацио» не реже, чем в первенстве. Команда выиграла все три встречи – у киевского «Динамо» (3:0), «Ниццы» (4:1) и «Твенте» (2:0).

Но «Порту» тоже в прекрасной форме. Команда выиграла последние шесть матчей во всех турнирах. Пять побед были добыты всухую, однако сами «драконы» забивать не стесняются. В минувшем туре чемпионата Португалии они забили четыре мяча в ворота «Эшторила». В Лиге Европы подопечные Витора Бруну уступили «Будё-Глимт» (3:4), сыграли вничью с «МЮ» (3:3) и обыграли «Хоффенхайм» (2:0).

В 2022 году команды встречались в плей-офф Лиги Европы. Один матч выиграл «Порту» (2:1), а другой завершился вничью (2:2). «Драконы» и римляне в прекрасной форме и явно не хотят портить статистику поражением. Поэтому есть смысл поставить на «обе забьют» за 1.70.