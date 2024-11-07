«Хоффенхайм» — «Лион»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Лион».

Ставка: «Лион» не проиграет за 1.50.

Не клеится игра у сине-белых в этом сезоне. В таблице Бундеслиги «Хоффенхайм» занимает 16-е место, одержав две победы в девяти турах. В последней встрече и вовсе уступил «Санкт-Паули» (0:2). В Лиге Европы «деревенские» сыграли вничью с «Мидтьюлланном» (1:1), победили киевское «Динамо» (2:0) и уступили «Порту» (0:2).

«Лион» стартовал в этом сезоне медленно, но постепенно набрал темп. Серия из пяти побед во всех турнирах вызывала восхищение. Вот только она прервалась. «Львы» проиграли «Бешикташу» в Лиге Европы и дважды сыграли вничью – с «Осером» (2:2) и «Лиллем» (1:1) — в Лиге 1.

«Хоффенхайм» способен преподнести сюрприз, но подопечные Пьера Сажа будут бдительными. В этой встрече мы будем рекомендовать ставку на то, что «Лион» не проиграет, за 1.50. Французскому клубу по силам добыть как минимум ничью, а может быть, даже выиграть.