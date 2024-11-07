«Каролина» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру НХЛ «Каролина» — «Питтсбург».

Ставка: «Каролина» победит за 1.81.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. Она проиграла только 1 из 10 последних матчей. Уступили подопечные Рода Бриндамора на выезде «Сент-Луису» (3:4). «Харрикейнз» показывают очень слаженный динамичный хоккей, которому большинству соперников попросту нечего противопоставить. Для «Каролины» характерно всё время владеть инициативой и шайбой.

У «Питтсбурга» нет такой взаимовыручки, как у «Каролины». Защита у команды как будто играет обособленно. Хотя играет — это громко сказано. В обороне у «Пингвинз» проходной двор. В 14 встречах они пропустили целых 54 шайбы. Даже у располагающихся на самом дне сводной таблицы НХЛ клубов меньше.

«Питтсбург» выиграл только 5 из 14 матчей, а также два раза уступил в серии послематчевых буллитов. Майк Салливан отчаянно ищет способы улучшить результаты, но пока что у его подопечных получается побеждать только середняков с аутсайдерами, и то не всегда.

В последних трёх встречах Салливан пробовал использовать Евгения Малкина и Сидни Кросби в одном звене. Капитан «Питтсбурга» отметил, что ему нравится играть вместе с россиянином. В этих трёх играх он забросил пять шайб. И это при том, что на счету канадца всего шесть голов в этом сезоне.

Жаль, что усилий Малкина и Кросби регулярно оказывается недостаточно. У «Питтсбурга» слишком плохо укомплектован состав. «Пингвинам» не хватает молодой крови. Легендарные ветераны стараются, но что толку, если, несмотря на их результативность, команда всё равно много пропускает и проигрывает.

Поставить на победу «Каролины» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. «Питтсбург» проиграл по итогам 60 минут четыре последние встречи, проходившие в Роли. Поддержка родных болельщиков даёт «Харрикейнз» солидное преимущество.