«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «Тампа-Бэй» — «Филадельфия».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.24.

В последних трёх матчах «Лайтнинг» уступили «Миннесоте» (3:5), «Виннипегу» (4:7) и «Сент-Луису» (2:3). Все три поражения они потерпели на выезде. Дома «Тампа-Бэй» проиграла только один из пяти матчей. Команда расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

«Филадельфия» в тяжёлом состоянии. Она выиграла только 4 из 13 матчей. «Флайерз» замыкают сводную таблицу НХЛ. Пресс-конференция с Джоном Тортореллой после поражения в последней встрече с «Каролиной» длилась всего 24 секунды. У тренера мало что получается. У «Филадельфии» не меньше систематических ошибок при игре в обороне, чем у «Тампа-Бэй». В 13 встречах «Флайерз» пропустили целых 50 шайб. Больше только у «Колорадо», «Питтсбурга» и «Сан-Хосе».

Вызов из АХЛ белорусского голкипера Алексея Колосова не помог Торторелле поправить ситуацию. Тренера периодически подводят все — вратари, защитники, лидеры. В выступлениях хоккеистов «Филадельфии» напрочь отсутствует стабильность.

Неплохо у «Флайерз» обстоят дела разве что с результативностью. Во многом благодаря приобретению Матвея Мичкова. В 13 матчах регулярного чемпионата Мичков забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Отметившись голевым пасом в игре с «Каролиной», техничный форвард вышел на первое место по очкам среди новичков сезона НХЛ.

Маловероятно, что стараний Мичкова хватит для того, чтобы «Филадельфия» на выезде победила «Тампа-Бэй». Хотя списывать «Флайерз» со счётов, пожалуй, всё же не стоит. Да, у них большие проблемы, но и у «Лайтнинг» в последнее время не всё в порядке. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, за 2.24.