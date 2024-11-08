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«Динамо» — «Лада»: букмекеры оценили шансы команд

«Динамо» — «Лада»: букмекеры оценили шансы команд
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8 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» будет играть с «Ладой» на льду «ВТБ Арены» в Москве. Начало – в 19:30 мск. Два последних очных матча выиграли тольяттинцы.

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Букмекерские конторы отдают явное предпочтение московскому «Динамо». Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.62. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1620 рублей.

Шансы тольяттинцев оценили в 4.70. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча КХЛ не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.62. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.92.

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