«Динамо» — «Лада»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру КХЛ «Динамо» — «Лада».

Ставка: «Динамо» победит с форой (-1.5) за 2.05.

Подопечные Алексея Кудашова взобрались на четвёртую строчку Западной конференции. «Динамо» выиграло шесть из восьми последних встреч. И то уступили бело-голубые на этом отрезке только за пределами основного времени. Они потерпели поражения от лидирующего «Локомотива» (3:4 Б) и непредсказуемого «Торпедо» (4:5 Б).

Победили подопечные Алексея Кудашова «Спартак» (5:0), тех же автозаводцев (3:2 Б), «Автомобилист» (2:1), «Амур» (1:0) и «Витязь» (2:1 и 4:3). Вместе с тем, как растёт «Динамо», улучшается результативность Гусева.

После пятиматчевой результативной серии нападающий взял перерыв и не отмечался в двух встречах, но это была передышка. В последних двух матчах Гусев набрал 5 (2+3) очков по системе «гол+пас». Теперь Никита возглавляет гонку лучших бомбардиров КХЛ с 23 (9+14) очками. Так держать!

«Лада» находится вне зоны плей-офф – на девятой строчке в Восточной конференции. Но отставание от находящихся выше команд незначительно, и его можно легко ликвидировать. Пока в игре тольяттинцев отсутствует стабильность. Их победы быстро сменяются поражениями. В этом сезоне подопечные Олега Браташа ни разу не выигрывали три встречи подряд.

После двух поражений — от «Адмирала» (3:5) и «Трактора» (1:2 ОТ) — «Лада» одержала две победы – над «Нефтехимиком» (3:0) и пребывающим в жутком кризисе «Авангардом» (3:1). Скорее всего, тольяттинцы вновь не смогут выиграть третий матч подряд. В соперниках набравшее ход «Динамо».

Да и в клубе негативная ситуация. Связана она с задержками зарплат хоккеистам. Последние две очные встречи «Лада» выиграла у «Динамо» (4:0 и 6:3), но, видимо, пришло время для реванша. Мы рекомендуем поставить на победу бело-голубых с форой (-1.5) за 2.05. Никита Гусев сможет пополнить свою копилку очков благодаря встрече с командой, которая находится не в лучшей форме и настроении.