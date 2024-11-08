Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Куньлунь» — «Северсталь»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

«Куньлунь» — «Северсталь»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ
Комментарии

8 ноября на стадионе «Арена-Мытищи» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Северсталь». Начало игры — в 19:30 мск.

Материалы по теме
«Куньлунь» — «Северсталь». Козырев вышел на новый уровень
«Куньлунь» — «Северсталь». Козырев вышел на новый уровень

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу череповецкой «Северстали» в основное время можно с коэффициентом 1.71. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1710 рублей.

Шансы «Куньлунь Ред Стар» эксперты оценили в 4.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40.

Букмекеры уверены, что матч «Куньлунь» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.35, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.10.

Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Итоговая победа «Северстали» идёт за 1.40, итоговая победа «Куньлуня» — за 3.00.

Материалы по теме
«Динамо» — «Лада». Никита Гусев разогнался
«Динамо» — «Лада». Никита Гусев разогнался
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android