«Куньлунь» — «Северсталь»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

8 ноября на стадионе «Арена-Мытищи» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Северсталь». Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу череповецкой «Северстали» в основное время можно с коэффициентом 1.71. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1710 рублей.

Шансы «Куньлунь Ред Стар» эксперты оценили в 4.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40.

Букмекеры уверены, что матч «Куньлунь» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.35, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.10.

Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Итоговая победа «Северстали» идёт за 1.40, итоговая победа «Куньлуня» — за 3.00.