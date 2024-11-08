«Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу КХЛ «Куньлунь» — «Северсталь».

Ставка: «Северсталь» победит + тотал больше 4.5 гола за 1.97.

«Куньлунь» выиграл только 8 из 23 матчей. Разность заброшенных и пропущенных шайб наглядно показывает, что полевые недостаточно хорошо помогают голкиперам «Куньлуня». «Драконы» забросили только 49 шайб, в то время как пропустили 87 — больше всех.

У «Северстали» ошибок гораздо меньше. Особенно на последнем отрезке сезона. Команда Андрея Козырева набрала очень хороший ход. Она здорово сократила отставание от располагающихся на третьем и втором местах в турнирной таблице Западной конференции «Спартака» и СКА.

«Северсталь» выиграла в основное время пять последних матчей с общим счётом 21:7. Наблюдать за выступлениями череповчан — одно удовольствие. Они демонстрируют слаженный, хорошо сочетающий надёжность в обороне с остротой в атаке хоккей. Наблюдается постепенный индивидуальный рост хоккеистов «Северстали», а также прогресс в командной игре.

Находятся в прекрасной форме и стабильно набирают очки лидеры — Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин. 28-летний нападающий в 22 матчах забросил 11 шайб и отдал столько же результативных передач. 22-летний форвард записал на свой счёт 12 голов и восемь голевых пасов.

Заключить пари на то, что «Северсталь» победит «Куньлунь» и тотал будет больше 4.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Череповчане гораздо чаще показывают дисциплинированный хоккей, чем «драконы». И у них отлично получается конвертировать игровое преимущество в результаты.