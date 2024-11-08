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«Локомотив» — «Факел»: прогноз букмекеров на матч РПЛ

«Локомотив» — «Факел»: прогноз букмекеров на матч РПЛ
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В субботу, 9 ноября, на «РЖД Арене» в Москве состоится матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение подопечным Михаила Галактионова. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 68% вероятности.

Победа «Факела» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50 (около 11% вероятности). Коэффициент на ничью — 4.80 (21%).

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности предстоящего матча. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18 (вероятность — менее 50%).

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