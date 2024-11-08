«Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Райо Вальекано» со счётом 2:1 за 7.80.

«8 ноября в 13-м туре Ла Лиги сойдутся «Райо Вальекано» и «Лас-Пальмас». Может показаться, что это соперники примерно равного уровня. Причём они и схожим образом провели последние игры. Но на деле тут очевидна победа хозяев поля, в сезоне выступающих стабильнее.

У «Райо Вальекано» в последних матчах была всего одна неудача – 0:1 с «Мальоркой». В остальных встречах коллектив набирал очки – не проигрывал в семи встречах. В том числе не уступили «пчёлы» «Атлетико» (1:1) и «Жироне» (0:0). Сейчас в таблице они идут на девятой строчке. Думаю, клуб доволен местом, вряд ли ему удастся за еврокубки побороться, а опускаться ниже он не намерен.

Если брать только последние матчи, то кажется, что у «Лас-Пальмаса» тоже дела идут неплохо – три победы в четырёх матчах во всех турнирах. Две виктории были даже не над такими уж слабыми командами – 3:2 с «Валенсией» и 1:0 с «Жироной». Но третья победа была над «Онтиненой» из дивизиона рангом ниже в Кубке Испании. Да и больше выигрышей у «Лас-Пальмаса» вообще не было.

В остальных турах команда теряла очки – семь поражений и три ничьих. В таблице она благодаря нескольким победам немного поднялась, но пока всё ещё идёт в зоне вылета – на 18-й строчке. И я не думаю, что тут гости могут рассчитывать на успех. «Райо» намного стабильнее выступает, набирает очки в противостояниях с нижестоящими соперниками, как раз такими, как «Лас-Пальмас», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».