«Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Райо Вальекано» за 1.76.

«Райо Вальекано» и «Лас-Пальмас» сыграют друг с другом в 13-м туре Ла Лиги.

«Райо Вальекано» идёт на девятом месте, набрав в 11 матчах 16 очков. В последних трёх встречах мадридцы выиграли два. «Лас-Пальмас» находится в подвале турнирной таблице, имея в активе всего девять очков. И набирать они их стали после смены главного тренера.

В прошлом сезоне команды встретились с друг другом два раза, обменявшись победами. Перед очередной очной игры у мадридского клуба травмирован Эспино. «Лас-Пальмас» находится в оптимальном составе.

На своём поле «Райо Вальекано» выглядит очень неплохо. Последнее поражение команды дома зафиксировано 28 августа от «Барселоны». В свою очередь, «Лас-Пальмас» играет в гостях не очень удачно. Считаю «Райо Вальекано» фаворитом в матче и ставлю на победу этого клуба», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».