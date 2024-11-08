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«Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

«Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Райо Вальекано» за 1.76.

«Райо Вальекано» и «Лас-Пальмас» сыграют друг с другом в 13-м туре Ла Лиги.

Испания — Примера . 13-й тур
08 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Райо Вальекано» идёт на девятом месте, набрав в 11 матчах 16 очков. В последних трёх встречах мадридцы выиграли два. «Лас-Пальмас» находится в подвале турнирной таблице, имея в активе всего девять очков. И набирать они их стали после смены главного тренера.

В прошлом сезоне команды встретились с друг другом два раза, обменявшись победами. Перед очередной очной игры у мадридского клуба травмирован Эспино. «Лас-Пальмас» находится в оптимальном составе.

На своём поле «Райо Вальекано» выглядит очень неплохо. Последнее поражение команды дома зафиксировано 28 августа от «Барселоны». В свою очередь, «Лас-Пальмас» играет в гостях не очень удачно. Считаю «Райо Вальекано» фаворитом в матче и ставлю на победу этого клуба», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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