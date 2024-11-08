«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург».

Ставка: победа «Вашингтона» и ТБ 5.5 за 2.96.

«Битва двух команд, на которых держалась НХЛ последние сезоны, — Овечкин против Кросби.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Питтсбургу» не хватает глубины состава, команда много проигрывает и не входит в зону плей-офф.

«Вашингтон» выступает успешнее, команда идёт в топ-4 в своей конференции и пока уверенно попадает в плей-офф. Овечкин в огне — семь голов в 11 матчах. Команда поймала такую химию, при которой может успешно выступать, делая перестановку состава, привлекая молодёжь.

Я бы здесь предсказал победу «Вашингтона» и тотал больше 5.5», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».