«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург».
Ставка: победа «Вашингтона» и ТБ 5.5 за 2.96.
«Битва двух команд, на которых держалась НХЛ последние сезоны, — Овечкин против Кросби.
«Питтсбургу» не хватает глубины состава, команда много проигрывает и не входит в зону плей-офф.
«Вашингтон» выступает успешнее, команда идёт в топ-4 в своей конференции и пока уверенно попадает в плей-офф. Овечкин в огне — семь голов в 11 матчах. Команда поймала такую химию, при которой может успешно выступать, делая перестановку состава, привлекая молодёжь.
Я бы здесь предсказал победу «Вашингтона» и тотал больше 5.5», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».