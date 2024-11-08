«Вашингтон» — «Питтсбург»: букмекеры назвали фаворита матча 9 ноября

9 ноября на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург». Начало игры — в 3:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.94. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1940 рублей.

Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20.

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15.

Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.