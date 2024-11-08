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«Куньлунь» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Куньлунь» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» за 1.65.

«Это уже четвёртый матч соперников в сезоне. В Череповце «Северсталь» сначала уступила 0:3, потом выиграла 7:2. В Мытищах в сентябре верх взяла команда Козырева – 4:2. Точно не ошибётесь, выбрав солидный тотал. Зрители увидят минимум шесть-семь шайб. Вологодские металлурги показывают творческий хоккей с акцентом на атаку. У хозяев в любой момент могут начудить вратари или защитники. «Капканной» игры в этот вечер точно не будет.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Северсталь
Череповец
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предсказать исход сложнее. «Куньлунь» — одна из самых непредсказуемых команд чемпионата. Понять, в каких кондициях и с каким настроением выйдет на лед мытищинский интернационал, не может, похоже, даже их тренер Кравец. Только за последние две недели у них два овертайма против таких грандов, как СКА и ЦСКА, трудовая победа над «Барысом» и, на контрасте, совершенно слабовольная игра во встречах с теми же СКА и «Северсталью». Советую всё же ставить на победу гостей – больно хороший ход они набрали. Три недели без поражений, шесть выигрышей подряд. Сегодня серия побед продлится», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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