«Динамо» Москва — «Лада»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Лада».

Ставка: ТМ 5 за 1.83.

«В сентябрьской перестрелке «Лада» дома обыграла «Динамо» со счётом 6:3, но в этой встрече результативность обеих команд будет гораздо скромнее. Тольяттинцы не играли целую неделю. При таком хоккее, который проповедует Браташ, это скорее плюс, чем минус. Ноги гораздо свежее, а проблемы с игровым тонусом, неизбежные после пауз, не так страшны, если действуешь строго от обороны.

Гости не дадут разгуляться нападению бело-голубых. Команда Кудашова в атаке играет не с позиции силы – а забивает столько, сколько позволяет соперник. В предыдущих двух матчах они отгрузили по четыре весёлому «Торпедо» и явно уставшему «Витязю» (плюс у подмосковного клуба ещё вратарь начудил). Подьяпольский и тольяттинская защита таких подарков делать не будут. Поэтому в матче точно будет забито меньше пяти шайб. Высока вероятность ничьей в основное время или минимальной победы «Динамо» (всё-таки по суммарному мастерству игроков хозяева намного сильнее)», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».