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Названы шансы Овечкина забить в шестом матче подряд

Названы шансы Овечкина забить в шестом матче подряд
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9 ноября на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург». Начало игры — в 3:30 мск.

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Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин забил в пяти предыдущих матчах НХЛ. Заключить пари на результативный бросок Овечкина в ворота «Пингвинз» предлагается за 1.70 (около 58% вероятности).

Если Овечкин откроет счёт в матче, зайдёт коэффициент 9.00 (11%).

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.94. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1940 рублей.

Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20.

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15.

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