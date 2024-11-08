«Вашингтон» — «Питтсбург»: когда матч НХЛ, кто фаворит, забьёт ли Овечкин

9 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.94. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон» одержал волевую победу в последнем матче с «Нэшвиллом» (3:2). Автором решающей заброшенной шайбы стал Александр Овечкин. Он забил с передачи Дилана Строума. Также с паса самого капитана «столичных» отличился здорово прибавивший Алексей Протас. Овечкин играет как в лучшие годы. Он забил в каждой из пяти последних встреч, а также отдал пять результативных передач. Для того чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки, 39-летнему форварду осталось забросить 33 шайбы.

Подопечные Спенсера Карбери отменно владеют шайбой. В их игре стало больше креатива, скорости, агрессии и выверенности. Команда классно убегает в контратаки и входит в зону соперника. Хорошо бы только уровень реализации повысить. «Кэпиталз» создают очень много моментов, могут забивать ещё больше.

В хоккее «Питтсбурга» нет такого взаимопонимания и слаженности, как у «Вашингтона». Хотя Майк Салливан всеми доступными способами старается это исправить. В последнее время тренер выпускает в одном звене многолетних лидеров клуба — Сидни Кросби и Евгения Малкина.

Результаты, а также показатели Кросби, стали лучше. В последних четырёх встречах «Пингвинз» обыграли «Анахайм» (2:1 ОТ) и «Монреаль» (3:1), уступили «Айлендерс» (3:4 Б) и «Каролине» (1:5). Сидни в этих матчах забросил пять шайб. Один из голов он забил с передачи Малкина.