«Динамо» — «Лада»: когда матч КХЛ, какие прогнозы и ставки, кто фаворит

8 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» будет играть с «Ладой» на льду «ВТБ Арены». Начало – в 19:30 мск. Букмекерские конторы отдают предпочтение москвичам. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.62. Шансы тольяттинцев оценили в 4.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.62. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.92.

После медленного старта бело-голубые постепенно подобрались к оптимальной форме. Подопечные Алексея Кудашова взобрались на четвёртую строчку турнирной таблицы Западной конференции. Конечно, о первом месте можно только мечтать, ведь отставание от «Локомотива» составляет 15 очков, однако впереди ещё полно времени.

«Динамо» выиграло шесть из восьми последних встреч. И то уступили бело-голубые на этом отрезке только за пределами основного времени. Они потерпели поражения от лидирующего «Локомотива» (3:4 Б) и непредсказуемого «Торпедо» (4:5 Б). Но в какой-то степени буллиты — это лотерея.

«Лада» находится вне зоны плей-офф – на девятой строчке в Восточной конференции. Но отставание от находящихся выше команд незначительно, и его можно легко ликвидировать. Пока в игре тольяттинцев отсутствует стабильность. Их победы быстро сменяются поражениями. В этом сезоне подопечные Олега Браташа ни разу не выигрывали три встречи подряд.