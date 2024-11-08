«Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 8 ноября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» и ТМ 6.5 за 2.70.

«Команда из Поднебесной, ведомая Михаилом Кравцом, в прошлом матче во второй раз в сезоне победила СКА. Произошло это в овертайме, когда лидер армейцев Евгений Кузнецов получил две минуты за задержку соперника. Получив большинство, команде хватило всего лишь шесть секунд, чтобы реализовать лишнего и победить.

Сегодня «Куньлунь» ждёт новый вызов — в соперниках «Северсталь». Команда Андрея Козырева в бешеной форме: шесть побед подряд или восемь побед в девяти последних матчах и пятое место в таблице Западной конференции. На данный момент у череповчан 21 игра и 28 набранных очков, в то время как у «Куньлуня» 23 игры и всего 18 очков. Предпоследнее место на Западе.

Я уже упомянул впечатляющую серию побед гостей, у которых всего лишь одно поражение в девяти последних играх. Но как вы думаете, от кого было то самое поражение?

Да-да. Именно от «Куньлуня». Причём то поражение было сухим, китайцы победили со счётом 3:0, а голкипер Кайл Кейзер записал на свой счёт первый «сухарик» в карьере КХЛ.

1 ноября команды встречались в Череповце, и там «Северсталь» взяла убедительный реванш со счётом 7:2. Ещё один матч прошёл 8 сентября в Мытищах, там тоже победа осталась за подопечными Андрея Козырева (4:2).

Главный нюанс, на который стоит обратить внимание, — это длительная пауза между играми, которая была у череповчан. Они победили «Куньлунь» и остались на семь дней без хоккея. По опыту других команд мы знаем, что подобные паузы чаще всего негативно влияют на игровую форму и игровой тонус. Поэтому рекомендую учитывать этот факт при выборе прогноза на этот матч.

Я же попробую взять двойной исход — победа «Северстали» и общий тотал голов меньше 6.5.

У «Куньлуня» мало сил после матча со СКА, да и с голами всё не густо. Думаю, что и череповчанам не забьют много», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».