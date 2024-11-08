«Куньлунь» — «Северсталь»: прогнозы и ставки на матч КХЛ 8 ноября, кто фаворит

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Северсталь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 1.71. Шансы клуба из Пекина эксперты оценили в 4.20.

Букмекеры уверены, что матч «Куньлунь» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.35, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

«Куньлунь» выиграл только 8 из 23 матчей в текущем сезоне КХЛ. У него были всплески и показательные выступления, но все очки были добыты командой на эмоциональном взрыве, когда игра действительно давалась. Чаще всё идёт не по плану Михаила Кравца.

Разность заброшенных и пропущенных шайб наглядно показывает, что полевые недостаточно хорошо помогают голкиперам «Куньлуня». «Драконы» забросили только 49 шайб, в то время как пропустили 87 — больше всех. Они часто допускают ошибки, плохо закрывают свои зоны и позволяют обыграть себя один в один.

У «Северстали» такое наблюдается редко. Особенно — на последнем отрезке сезона. Команда Андрея Козырева набрала очень хороший ход. Она здорово сократила отставание от располагающихся на третьем и втором местах в турнирной таблице Западной конференции «Спартака» и СКА.

«Северсталь» выиграла в основное время пять последних матчей с общим счётом 21:7.