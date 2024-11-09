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«Ростов» — «Химки»: эксперты оценили шансы команд

«Ростов» — «Химки»: эксперты оценили шансы команд
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В субботу, 9 ноября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч 15-го тура чемпионата России «Ростов» — «Химки». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Валерия Карпина. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 52% вероятности.

Победа «Химок» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10 — около 24% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Ростове-на-Дону получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.14.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.70).

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