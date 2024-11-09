Букмекеры оценили шансы «Реала» прервать серию поражений

9 ноября в матче 13-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» будет играть с «Осасуной» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — в 16:00 мск.

Подопечные Карло Анчелотти идут на серии из двух поражений: «Реал» проиграл «Барселоне» в чемпионате Испании со счётом 0:4, после чего уступил «Милану» в Лиге чемпионов (1:3).

Букмекерские конторы считают фаворитами «сливочных» и предлагают поставить на победу мадридского «Реала» с коэффициентом 1.19, это около 80% вероятности. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1190 рублей.

Шансы «Осасуны» оценили в 14.0 (7%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 7.10 (13%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.65. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.20.