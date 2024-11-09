«Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Реал» – «Осасуна».

Ставка: обе забьют за 2.20.

У мадридцев проблемы. «Эль класико» было проиграно разгромно – 0:4. В Лиге чемпионов дела тоже плохи. Последнюю встречу общего этапа «сливочные» проиграли «Милану» (1:3). Отставание от сине-гранатовых в таблице Примеры составляет уже девять очков, но у подопечных Анчелотти есть игра в запасе.

Во что бы то ни стало «Реалу» необходимо побеждать. «Осасуна» — скромная команда, но и у неё есть характер. Пока она располагается в зоне еврокубков и сделала в этом сезоне то, что не удалось «Реалу». А именно «красные» победили «Барселону» со счётом 4:2. Была это недооценка со стороны сине-гранатовых или что-то другое, но «сливочным» придётся настраиваться со всей серьёзностью на предстоящую игру.

Подопечные Висенте Морено выиграли три последние встречи. В Примере они победили «Реал Сосьедад» (2:0) и «Вальядолид» (1:0), а в Кубке Испании обыграли «Чиклану» (5:0). В этом сезоне «Осасуна» показывает неплохой футбол. Всего в Примере она одержала шесть побед и потерпела три поражения в 12 встречах. «Красных» отделяет всего три очка от «сливочных».

«Реалу» нужно учитывать тот факт, что «Осасуна» остаётся единственной командой в этом сезоне, которой удалось обыграть «Барселону». Естественно, это придаст уверенности «красным» и они захотят пополнить коллекцию ещё и победой над «сливочными». Нет фактов, что Анчелотти прислушается к Мбаппе, а значит, француз может провести ещё один плохой матч, доказывая тренеру, что его позицию нужно менять.

Будет очень подозрительно, если мадридцы проиграют третий матч подряд. Будем надеяться, что этого не случится. Но определённые проблемы у них возникнут, если учитывать самоуверенность и форму «Осасуны». В качестве ставки предпочитаем вариант с «обе забьют» за 2.20. Лунин не тащит. Как только он сменил травмированного Куртуа, «Реал» пропустил семь мячей в двух встречах.