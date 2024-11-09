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«Локомотив» — «Факел»: прогноз на матч

«Локомотив» — «Факел»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Факел».

Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.15.

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Сейчас красно-зелёные, вероятно, в хорошем расположении духа. Однако совсем не факт, что в предстоящем матче будет легко. Во-первых, после непростой встречи в Кубке России на буднях требуется ротация состава. Для тех же опорников Баринова и Карпукаса это был бог весть какой по счёту выход в старте. Во-вторых, сам соперник не так прост, как кажется.

«Факел» безвольно выступил на групповом этапе Кубка России и вылетел, а в Российской Премьер-Лиге борется за выживание на 14-й позиции в зоне стыковых игр. Но если посмотреть на результаты за полтора месяца, становится куда интереснее. Начиная с 27 сентября клуб провёл семь встреч в разных турнирах и потерпел всего лишь одно поражение.

В остальных случаях у воронежского клуба четыре ничейных исхода и две победы. Причём удалось отобрать очки не только у конкурентов по борьбе за сохранение прописки, но и у идущего в середине таблицы «Рубина» (0:0), а также у столичного ЦСКА (0:0)! Здесь же бросается в глаза достаточно надёжная оборона. За весь этот период пропущено лишь пять мячей.

Если учитывать ожидаемые перестановки в составе «Локомотива» ввиду усталости после недавней игры в Кубке России, а также характер футболистов «Факела», мы бы не стали ждать много голов. Тотал меньше 2.5 мяча выглядит перспективно. Вместе с тем у железнодорожников идёт борьба за золото РПЛ, а потому терять очки, мягко говоря, нежелательно. Что-то вроде 1:0 в пользу хозяев или 1:1 здесь вполне реально увидеть.

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