«Ростов» — «Химки»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Химки».

Ставка: обе забьют за 1.71.

Поклонники «Ростова» ждали этого дня семь недель. На буднях клуб гостил у «Спартака» в Москве и одержал победу с минимальным счётом в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Единственный гол был забит на 72-й минуте с пенальти, а победа стала первой за девять встреч.

Настроение у ростовчан должно быть значительно лучше, чем до того. Однако всех проблем это, разумеется, не решит. Главный тренер Валерий Карпин отметил, что игра ему не понравилась. Кроме того, не стоит забывать о накопленной усталости. Из-за обстановки ростовская команда вынуждена пользоваться поездами, лишаясь нормальных тренировок и восстановления.

С подмосковными «Химками» жёлто-синие встречались не так давно. А именно 2 октября в 5-м туре Кубка России. Они тогда упустили почти железную победу — до 81-й минуты вели в счёте 2:0, но пропустили два мяча за семь минут, а в серии послематчевых пенальти уступили со счётом 7:8. В плей-офф вышли, но осадок остался.

С другой стороны, самим химчанам больше особо нечем похвастаться. С тех пор они провели пять встреч в разных турнирах и добыли лишь одну победу — над «Локомотивом» (2:0) на своём поле. Однако среди других случаев были болезненные поражения от «Краснодара» (0:4) и московского «Динамо» (3:4), что говорит не только о нестабильности, но и о проблемах с обороной.

Таким образом, перед предстоящем матчем мы имеем двух неубедительных соперников, которые, впрочем, попытаются разжиться очками. Хозяева сильно сдали позиции, идут лишь в двух очках от зоны стыков, а гости и вовсе находятся там. При таких раскладах можно рассчитывать на голы в обе стороны. Тем более что история встреч не против — за две игры в этом сезоне клубы забили друг другу минимум по три мяча.