«Динамо» — «Пари НН»: эксперты оценили шансы команд

9 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Пари НН». Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.36. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 1360 рублей.

Успех нижегородцев оценён в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Аналитики уверены, что матч чемпионата России «Динамо» Москва — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55.

Если забьют футболисты «Динамо», сыграет коэффициент 1.05. Гол в исполнении «Пари НН» доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.