Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Пари НН»: эксперты оценили шансы команд

«Динамо» — «Пари НН»: эксперты оценили шансы команд
Комментарии

9 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Пари НН». Начало игры — в 19:30 мск.

Материалы по теме
«Динамо» М — «Пари НН». Гончаренко выведет Личку на эмоции
«Динамо» М — «Пари НН». Гончаренко выведет Личку на эмоции

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.36. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 1360 рублей.

Успех нижегородцев оценён в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Аналитики уверены, что матч чемпионата России «Динамо» Москва — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55.

Если забьют футболисты «Динамо», сыграет коэффициент 1.05. Гол в исполнении «Пари НН» доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Факел». Батраков и Тикнизян возьмут выходной
«Локомотив» — «Факел». Батраков и Тикнизян возьмут выходной
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android