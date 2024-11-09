«Динамо» — «Пари НН»: прогноз на матч 9 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру РПЛ «Динамо» М — «Пари НН».

Ставка: обе забьют за 1.82.

Подопечных Марцела Лички продолжает лихорадить. «Динамо» никак не обретёт стабильность как в игре, так и в результатах. Не лучшие показатели у ряда ведущих игроков. Нестабильность московского «Динамо» дарит надежду «Пари НН», который неплохо прибавил после назначения на должность главного тренера Виктора Гончаренко.

В последних трёх встречах в РПЛ нижегородцы уступили «Спартаку» (0:2), сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и победили «Ахмат» (2:0). Команда поднялась на девятую строчку в турнирной таблице первенства. Кроме того, она победила «Краснодар» (2:1) в Кубке России, хотя турнирной мотивации уже не было.

Гончаренко заметно улучшил моральную составляющую «Пари НН». Белорусский специалист заявил, что для закрепления в середине турнирной таблицы первенства клубу из Нижнего Новгорода нужно провести грамотную селекционную работу во время зимнего перерыва.

Пока что Гончаренко приходится обходиться теми, кто есть. Несмотря на дефицит ресурсов, его команда представляет опасность для московского «Динамо». Заключить пари на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

Сенсационная победа над «Краснодаром» в Кубке России — это не всё, на что способны нижегородцы. Пока команда воодушевлена сменой тренера, она способна сыграть на пределе своих возможностей. Даже на выезде нижегородцы способны навязать борьбу и забить «Динамо».

Москвичи остаются фаворитами. У них больше резервов и лучше результаты. Только вот бело-голубые нестабильны и часто пропускают. Только в 4 из 14 встреч в чемпионате России Андрей Лунёв отыграл «на ноль».