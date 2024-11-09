«Страсбург» — «Монако»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру Лиги 1 «Страсбург» — «Монако».

Ставка: «Страсбург» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.70.

«Монако» показывает себя далеко не с лучшей стороны. Монегаски были даже на первом месте, а теперь отстают от «ПСЖ» на шесть очков. Подопечные Ади Хюттера не могут выиграть три матча в Лиге 1 подряд. Всё началось с ничьей с «Лиллем» (0:0), затем уступили «Ницце» (1:2) и «Анже» (0:1). Тренер пеняет на недостаток остроты в нападении и отсутствие изобретательности у отдельных футболистов.

Интересно, что в Лиге чемпионов «Монако» одержал две победы кряду. Он разгромил «Црвену Звезду» (5:1) и выиграл у «Болоньи» (1:0). В матче с «борзыми» Ади Хюттер смог выставить более оптимальный состав, чем в игре с «Анже».

«Страсбург» будет выступать на домашнем стадионе, и это очень плохо для красно-белых. При своих трибунах подопечные Лиама Росеньора показывают великолепный футбол в этом сезоне. Команда не проигрывает дома пять встреч подряд, в том числе победив «Ренн» (3:1), «Марсель» (1:0) и «Нант» (3:1).

Вот только «Страсбург» очень плохо играет на выезде. Но в данной ситуации нас мало интересует гостевая форма команды, ведь она будет принимать «Монако» на своём поле. И это весомое преимущество. Особенно важно победить в предстоящем матче, потому что в прошлой встрече «Страсбург» уступил «Сент-Этьену» (0:2) — одному из худших клубов Лиги 1.

Ади Хюттер ругает своих подопечных за недостаток остроты в атаке, но, видимо, забывает об отсутствии важных игроков нападения. Фоларин Балогун и Денис Закария всё ещё в лазарете и не помогут команде. Плюс у монегасков было меньше времени на отдых из-за участия в Лиге чемпионов. Ну а на стороне подопечных Лиама Росеньора домашнее поле, на котором они играют отлично. Поставим, что «Страсбург» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.70. Вряд ли в подобной ситуации будет много голов.