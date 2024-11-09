«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Сити» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.30.

Впервые с апреля 2018 года «Манчестер Сити» потерпел три поражения подряд. Как сказал Бернарду Силва, «всё идёт неправильно». Поражение от «Борнмута» в минувшие выходные прервало рекордную 32-матчевую беспроигрышную серию «Ман Сити» в чемпионате Англии. В составе «горожан» отсутствуют Родри, Рубен Диаш, Джон Стоунз и Джек Грилиш. Кевин Де Брёйне выздоровел и вышел в прошлой встрече со «Спортингом» в концовке на замену. Вряд ли он появится на поле с первых минут, но есть вероятность, что Гвардиола вновь его выпустит со скамьи запасных.

Пугает состояние Эрлинга Холанда. В последних пяти матчах в АПЛ он отметился всего лишь одним голом. В последней игре в Лиге чемпионов со «Спортингом» норвежец вообще не забил с пенальти.

«Брайтон» потерпел поражение в последних двух встречах. Причём в обеих – от «Ливерпуля». Сначала «чайки» уступили в матче Кубка английской лиги – 2:3, а затем проиграли в чемпионате Англии – 1:2. Фабиан Хюрцелер остался недоволен игрой своей команды. Тренер считает, что если его подопечные хотят выигрывать в таких матчах, то должны работать на максимуме от возможностей. Только так получится побеждать ведущие команды АПЛ.

«Брайтон» занимает восьмое место, но отстаёт от зоны попадания в Лигу чемпионов всего лишь на два очка. В шести из семи последних встреч во всех турнирах «чайки» пропускали не менее двух мячей. Их игра в обороне оставляет желать лучшего. Поэтому у «Ман Сити» явно будет шанс восстановить репутацию.

Нужно пользоваться моментом. Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 2.30 после трёх поражений подряд – это просто подарок. Гвардиола найдёт способ уверенно обыграть «Брайтон», который к тому же много пропускает. Нельзя уходить на международный перерыв с таким плохим настроением.