«Ювентус» — «Торино»: прогноз на туринское дерби

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Ювентус» — «Торино».

Ставка: «Ювентус» не проиграет + обе забьют за 2.45.

Не спешите ругать Тьяго Мотту! Ничья во Франции с «Лиллем», который хлопнул мадридский «Реал» (1:0) с мадридским «Атлетико» (3:1) — это довольно хороший результат. Да, «Ювентус» проиграл ранее «Штутгарту» (0:1) на своём поле. Но ведь до того были яркие победы над зубастыми ПСВ из Эйндховена (3:1) и «РБ Лейпциг» (3:2). И сейчас клуб недалеко от топ-8 Лиги чемпионов.

В чемпионате Италии тоже большие перспективы. До сих пор ни одного поражения и всего четыре очка отставания от лидирующего «Наполи».

А вот визави Тьяго Мотты — Паоло Ваноли — вполне заслуживает того, чтобы его немного пожурили. «Торино» проиграл пять из шести последних матчей, а потому логично спустился с первого на 10-е место в турнирной таблице. Кроме того, в конце сентября уступил «Эмполи» и вылетел из Кубка Италии.

Конечно, можно попробовать оправдать туринцев календарём, ведь соперники у них действительно были непростые. Помимо прочих, за последний месяц встретились с «Лацио» (2:3), «Интером» (2:3), «Ромой» (0:1) и «Фиорентиной» (0:1). Причём поражения всегда близкие.

Для Мотты и Ваноли это будет первым туринским дерби в роли главных тренеров «Ювентуса» и «Торино» соответственно. А потому каждый наверняка подойдёт к вопросу настроя своего коллектива ответственно. Логично будет ожидать упорную борьбу, взаимно острую. С учётом довольно часто пропускающей обороны хозяев, не исключено, что гости сумеют отличиться.

Дело ведь ещё в том, что «старая синьора» играла на неделе в Лиге чемпионов. Причём даже не дома, а в другой стране. Перелёты сказываются на восстановлении и на подготовке к другим матчам. «Быки» же готовятся в недельном цикле, тонус может быть получше. И всё же на стороне хозяев — домашний стадион, стабильность и класс состава. Проиграть они не должны. Ждём что-то вроде 2:1 в их пользу или 1:1.