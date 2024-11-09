«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Ливерпуль» — «Астон Вилла».

Ставка: «Ливерпуль» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.08.

То, что мерсисайдцы преуспевают во всех турнирах — во многом заслуга Слота. Наставник очень классно структурировал игру в обороне. В 10 матчах в АПЛ и в четырёх встречах в Лиге чемпионов она пропустила всего семь мячей. И это несмотря на то что в лазарете пребывает основной голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер.

Не будь у Арне Слота в подспорье Мохамеда Салаха, показатели и результаты наверняка были бы скромнее. Египтянин привносит особый вклад, развивая атаки и доставляя мяч в чужую штрафную. Во встрече с «Байером» он отдал две красивые передачи, которые превратили в голы Коди Гакпо и Луис Диас. Салах любит забивать и сам. В 16 матчах во всех турнирах в составе «Ливерпуля» нападающий записал на свой счёт девять голов и отдал столько же результативных передач.

Из-за недостаточно хорошей глубины состава «Виллы» Эмери не успевает оптимально распределять силы между турнирами. В результате подопечные испанского специалиста теряют очки и там, и там. В последней встрече в АПЛ «львы» разгромно уступили «Тоттенхэму» (1:4), а затем в Лиге чемпионов проиграли «Брюгге» (0:1). Бирмингемцы могли выиграть оба матча. Во встрече с «Тоттенхэмом» они отрезками владели преимуществом и имели шансы забить при равном счёте.

Заключить пари на то, что «Ливерпуль» победит «Астон Виллу» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Как бы хорошо Унаи Эмери ни подготовил команду, «красные» должны выиграть. На «Энфилде» они крайне редко теряют очки.

Слишком большого количества забитых мячей не ждём. По встрече с «Тоттенхэмом» судить о крепости обороны «львов» не стоит. Эмилиано Мартинес чаще всего отлично выполняет свою работу. Чемпион мира в 14 встречах в составе «Астон Виллы» в этом сезоне пропустил только 16 мячей.