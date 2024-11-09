Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

«Локомотив» — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Факел».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.80.

«Локомотив» и «Факел» встретятся в рамках 15-го тура чемпионата России. Конечно, тут есть смысл говорить про железнодорожников. Потому что тут играет явный фаворит против явного аутсайдера, по всему — по количеству набранных очков, по игре.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние два домашних матча «Локомотив» выиграл с трудом, со счётом всего лишь 1:0, забивая во вторых таймах. Исходя из этого, я хочу предложить два варианта пари. Первое, это менее рискованное — гол, забитый в период с 28-й по 90-ю минуту. И второй вариант, более рискованный – 0:0 в первом тайме», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Локомотив» — «Факел». Батраков и Тикнизян возьмут выходной
«Локомотив» — «Факел». Батраков и Тикнизян возьмут выходной
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android