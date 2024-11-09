«Локомотив» — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Факел».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.80.

«Локомотив» и «Факел» встретятся в рамках 15-го тура чемпионата России. Конечно, тут есть смысл говорить про железнодорожников. Потому что тут играет явный фаворит против явного аутсайдера, по всему — по количеству набранных очков, по игре.

Последние два домашних матча «Локомотив» выиграл с трудом, со счётом всего лишь 1:0, забивая во вторых таймах. Исходя из этого, я хочу предложить два варианта пари. Первое, это менее рискованное — гол, забитый в период с 28-й по 90-ю минуту. И второй вариант, более рискованный – 0:0 в первом тайме», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».